Paulette Lenert, responsável pela pasta da Saúde, anuncia mais duas mortes no Luxemburgo.

Covid-19. Número de mortos sobe para 54 no Luxemburgo

Manuela PEREIRA Paulette Lenert, responsável pela pasta da Saúde, anuncia mais duas mortes no Luxemburgo.

O Luxemburgo regista hoje 3.223 infetados pelo novo coronavírus, o que representa um aumento de 108 casos em relação a quinta-feira. Nas últimas 24 horas, o Grão-Ducado registou mais duas mortes associadas à covid-19.

Desde o dia 29 de fevereiro, dia da primeira infeção diagnosticada no país, a doença já vitimou mortalmente 54 pessoas. Este é o último balanço publicado no portal da Saúde, em sante.lu.

Em alta está também o número de hospitalizações que totaliza hoje 234, mais 14 nas últimas 24 horas. Desses internamentos, 32 pessoas estão em unidades de cuidados intensivos, ou seja mais dois casos do que ontem. Por outro lado, o número de altas hospitalares também subiu hoje para 412. Isto significa que 35 infetados puderam sair do hospital desde ontem.Nas últimas 24 horas foram ainda realizados 690 testes de despistagem à covid-19, elevando o número de testes efetuados para 28.211 desde o dia 29 de fevereiro.

Nestes dados não estão incluídos os dez pacientes da região francesa do Grande Este que estão neste momento internados nos cuidados intensivos dos hospitais luxemburgueses e o paciente de Mulhouse que morreu num dos centros hospitalares do país.“Os números demonstram que a crise não está ultrapassada”, disse a ministra da Saúde, Paulette Lenert, esta tarde, em videoconferência. “É importante, agora mais do que nunca, respeitar o confinamento em casa para conter a propagação do novo coronavírus”, insistiu a governante, que afirma “compreender que seja uma situação difícil neste período de Páscoa, tradicionalmente passado em família”.

O novo coronavírus já infetou quase 1,6 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 96 mil.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.