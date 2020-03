O Luxemburgo regista hoje 15 mortes associadas à Covid-15, mais seis óbitos nas últimas 24 horas. “Uma das vítimas mortais era um dos sete pacientes que foi transferido de França para o Grão-Ducado”.

Covid - 19. Número de mortes no Luxemburgo sobe para 15

O Luxemburgo regista hoje 15 mortes associadas à Covid-19, mais seis óbitos nas últimas 24 horas. “Uma das vítimas mortais era um dos sete pacientes que foi transferido de França, mais concretamente de Mulhouse, para o Grão-Ducado”, disse esta tarde o primeiro-ministro, Xavier Bettel.

A média de idades das vítimas mortais por Covid-19 é de 80 anos.O número de infetados também subiu hoje para 1.605, mais 152 casos face quinta-feira. A média de idades das pessoas infetadas é de 46 anos, segundo a ministra da Saúde, Paulette Lenert. “Há mais homens infetados (54%) do que mulheres (46%), sublinhou ainda a governante.Há neste momento 148 pessoas hospitalizadas, das quais 25 em unidades de cuidados intensivos.

A boa notícia é que dos 1.605 infetados, 40 estão curados. O primeiro-ministro anunciou ainda um reforço das medidas para fazer face ao surto do novo coronavírus. O tempo de trabalho semanal vai ser alargado. Vai passar a ser possível trabalhar 60 horas por semana, em vez das atuais 40.

Também os estudantes vão poder trabalhar mais tempo sem infringir o Código de Trabalho. Das atuais 15 horas por semana, os estudantes vão poder trabalhar 40 horas por semana. “Estas medidas excecionais serão válidas apenas durante o estado de emergência, de três meses, e foram tomadas a pensar sobretudo nos profissionais de saúde, mas poderá abranger todos os ramos de atividade uma vez que o Código do Trabalho vai ser modificado”, frisou Xavier Bettel.O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, fizeram esta tarde o ponto da situação do surto do novo coronavírus, numa conferência de imprensa, que se seguiu ao Conselho de Ministros desta sexta-feira dominado pela evolução da Covid-19.







