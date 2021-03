Os óbitos por covid-19, no Luxemburgo, desceram "significativamente", entre 22 e 28 de março, segundo o boletim do Ministério da Saúde.

Covid-19. Número de mortes diminuiu na última semana, mas infeções aumentaram

Ana TOMÁS Os óbitos por covid-19, no Luxemburgo, desceram "significativamente", entre 22 e 28 de março, segundo o boletim do Ministério da Saúde.

O número de mortes por covid-19 diminuiu "significativamente", na semana passada, segundo indica o boletim retrospetivo do período entre 22 e 28 de março.

De acordo com o documento conjunto do Ministério da Saúde, Laboratório Nacional de Saúde (LNS) e Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST), registaram-se 20 mortes, em comparação com 28 na semana anterior, embora se tenha verificado uma descida da idade média dos falecidos, que entre 22 e 28 de março se situou abaixo dos 80 anos (nos 79, segundo o boletim).

Na última semana, o número de pessoas com testes positivos para a covid-19 aumentou 7,7%, passando de 1.564 para 1.684. O mesmo aconteceu com o número de contactos próximos identificados, que aumentou de 3.846 para 4.129, uma proporção semelhante à de casos positivos (+7,3%).

No que se refere aos testes, das 109 pessoas com um teste rápido de antigénios positivo, 50 testaram também positivo no teste PCR. O número de testes PCR realizados durante a semana de 22-28 de março aumentou de 63.501 para 67.051, sinaliza o boletim.

O documento acrescenta que a 28 de março o número de infeções ativas era 3.479, comparativamente a 3.069, a 21 de març0 e o número de pessoas curadas aumentou de 55.575 para 56.853.

O aumento de número de infetados refletiu-se nos internamentos hospitalares, que registaram, na última semana, um ligeiro aumento. Nos cuidados normais, registaram-se 107 hospitalizações por covid19, em comparação com 99 na semana anterior. Já o número de internamentos em cuidados intensivos não mudou em relação à semana passada, mantendo-se, em média, nas 21 camas ocupadas nestas unidades.

Taxa de incidência continuou a aumentar

Na semana de 22 a 28 de março, a taxa de incidência situou-se nos 269 casos por 100.000 habitantes, durante sete dias. Um aumento face à semana de 15 de março, com 250 casos por 100.000 habitantes, durante igual período, e que confirma a tendência de subida já verificada na semana anterior.

O aumento da taxa de incidência está a acontecer, sobretudo, nos grupos etários dos 15 aos 29 (+14%), dos 45 aos 49 (+11%) e dos 60 aos 74 (+18%).

Nas restantes faixas, a taxa de incidência estabiliza entre 270 e 280 casos por 100.000 habitantes.

O grupo etário dos 60-74 anos continua a ter a menor taxa de incidência, com 176 casos por 100.000 habitantes, enquanto o grupo etário dos 15-29 anos tem a maior, com 324 casos por 100.000 habitantes.

Entre 22 e 28 de março, a taxa de reprodução efetiva (RT eff) diminuiu ligeiramente, correspondendo a 1,11, face a 1,13 na semana anterior.

Já a taxa de positividade em todos os testes realizados (prescrições, testes em grande escala, rastreio de contactos), aumentou ligeiramente, atingindo 2,51% em comparação com 2,46% (média para a semana). Nos testes realizados com receitas médicas, ou seja, para pessoas que apresentam sintomas, a taxa diminuiu de 5,89% para 5,67%.

