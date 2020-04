Há mais cinco mortes a registar nas últimas 24 horas.

Covid-19. Número de infetados sobe para 2.843 e há 41 mortes

Henrique DE BURGO Há mais cinco mortes a registar nas últimas 24 horas.

O número de casos confirmados com covid-19 no Luxemburgo subiu hoje para 2.843 (mais 39 do que ontem), enquanto o número de mortes subiu para 41 (mais cinco).

Segundo os últimos dados, atualizados esta tarde pelas autoridades de saúde, há ainda 223 pessoas hospitalizadas, incluindo 32 em cuidados intensivos (isto sem contar com mais 10 pessoas da região francesa de Grande Este que estão internadas nos hospitais luxemburgueses).

Entre os infetados, a grande maioria são residentes: 2.384, enquanto os não residentes são 459.Ainda de acordo com o novo balanço, 253 pessoas já tiveram alta hospitalar e 24.291 testes foram realizados.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.