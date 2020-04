Nas últimas 24 horas foram registados mais 117 casos positivos.

Covid-19.Número de infetados no Luxemburgo sobe para 2729

Ana TOMÁS Nas últimas 24 horas foram registados mais 117 casos positivos.

O número de infetados no Luxemburgo aumentou para 2729 este sábado. Segundo o relatório diário das autoridades de saúde, foram registados 117 novos casos positivos de covid-19, nas últimas 24 horas.

Desses 2729, 2291 são residentes no Grão- Ducado. Até à data foram confirmados 31 óbtitos, na sequência da infeção - e mais um de um paciente do Grand Est, França, que estava hospitalizado no Luxemburgo, mas que não é considerado para as contas do país.

Covid-19 . Luxemburgo "tem das mais baixas taxas de letalidade" A ministra da Saúde, Paulette Lenert, afirmou que "os tempos mais difíceis ainda estão para vir".

O mesmo se aplica ao número de internados nos cuidados intensivos, onde estão 35 pessoas, 10 das quais provenientes dessa região francesa fronteiriça, num total de 230 pessoas hospitalizadas. Há 190 pacientes que já tiveram alta.

Desde o início da pandemia no Luxemburgo, já foram contabilizados 22793 - 18966 residente e 3827 não residentes.













Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.