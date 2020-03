"Situação continua séria". Foi desta forma que o primeiro-ministro, Xavier Bettel, descreveu esta tarde a evolução do surto da Covid-19 no Luxemburgo.

Covid-19. Número de infetados no Grão-Ducado sobe para 1.333

O número de infetados subiu hoje para 1.333. São mais 234 novos casos nas últimas 24 horas. O governo, reunido hoje em Conselho de Ministros, aprovou ainda uma verba de nove mil milhões de euros para apoiar a economia.

O número de infetados subiu hoje para 1.333. São mais 234 novos casos nas últimas 24 horas. O governo, reunido hoje em Conselho de Ministros, aprovou ainda uma verba de nove mil milhões de euros para apoiar a economia.

Por seu lado, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, revelou que o "número de hospitalizações é preocupante". Há agora 143 infetados internados, dos quais 21 em cuidados intensivos. Nestes dados já estão incluídos os seis pacientes que foram transferidos para os hospitais luxemburgueses nos últimos dois dias desde Mulhouse, em França.

O Grão-Ducado não regista mortes associadas à Covid-19 desde 22 de março, domingo passado. Desde 29 de fevereiro, dia em que se confirmou o primeiro caso, no país, o coronavírus já provocou oito mortes. Desde essa data foram já realizados dez mil testes no país.



O encerramento de comércios de bens não essenciais decretados pelo executivo abrange 15 mil empresas e mais de 100 mil trabalhadores. Para estas empresas em crise, o governo vai desbloquear 500 milhões de euros apenas com o desemprego parcial. As escolas e estabelecimentos extracurriculares estão encerrados desde o dia 16 de março e houve 15 mil pedidos de licença por razões familiares introduzidos pelos encarregados de educação para poderem ficar em casa com as crianças.

Esta licença vai custar 200 milhões de euros por mês ao Estado. O governo estimou ainda em cerca de nove mil milhões de euros, o montante total que terá de desbloquear em apoios à economia. "O Estado faz o máximo para a saúde da população. Esta é a nossa prioridade absoluta", disse ainda o líder do executivo que voltou a apelar ao confinamento em casa.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, fizeram esta tarde um ponto da situação do surto do novo coronvírus, no Luxemburgo, através de conferência de imprensa, transmitida ‘online’.



