Covid-19. Número de infeções no Luxemburgo sobe para 484

Diana ALVES A doença já fez quatro mortos no país.

Subiu hoje para 484 o número de infetados pelo novo coronavírus no Luxemburgo. Mas esta manhã o site do Ministério da Saúde dava conta de 618 casos, um número foi entretanto corrigido para 484. Fonte do Ministério da Saúde confirmou à Rádio Latina que se tratou de um erro, sem adiantar mais detalhes sobre a situação. Confirmam-se então 484 casos de infeções no Luxemburgo e quatro mortes.



