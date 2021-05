Segundo o relatório semanal divulgado esta sexta-feira pelo Ministério da Educação, houve 297 casos entre os dias 3 e 9 de maio.

Covid-19. Número de infeções diminui nas escolas

O número de casos de covid registados nas escolas do país baixou na semana passada. Segundo o relatório semanal divulgado esta sexta-feira pelo Ministério da Educação, houve 297 casos entre os dias 3 e 9 de maio. Feitas as contas, são menos 14 infeções comparadas com a semana precedente (311).

Do número total, 251 correspondem ao 'cenário 1' em 66 escolas fundamentais, 38 liceus e dois centros de formação. O cenário 1' refere-se a casos em que um aluno ou professor é infetado fora da escola sem que tenha havido propagação do vírus na escola.

No 'cenário 2', em que há até dois casos positivos numa turma e com fonte incerta de infeção, foram detetados 31 casos em 10 escolas fundamentais e em 11 liceus.

No cenário 3' (com três a cinco infeções numa turma) foram registados 11 casos em quatro escolas primárias e em dois liceus.

Houve ainda mais quatro casos confirmados no quarto e pior cenário, com uma cadeia de infeção entre alunos do Liceu Vauban.



