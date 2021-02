Com o crescimento dos casos positivos, ficaram mais pessoas em quarentena. Morreram 14 pessoas, mais 5 do que na semana precedente. Só os internamentos diminuíram.

Covid-19. Número de infeções aumentou na semana passada no Luxemburgo

Susy MARTINS Com o crescimento dos casos positivos, ficaram mais pessoas em quarentena. Morreram 14 pessoas, mais 5 do que na semana precedente. Só os internamentos diminuíram.

O número de casos positivos de covid-19 aumentou na última semana do mês de janeiro. Entre os dias 25 e 31 do mês passado, houve 999 casos positivos no Luxemburgo, o que representa um aumento de 156 casos em comparação com o número da semana anterior.



Mas houve também mais testes PCR realizados. Foram feitos 51.337 testes. São mais 6.920 do que na penúltima semana de janeiro.

A média de idades das pessoas testadas positivas é de 36,8 anos, abrangendo mais os homens (50,3%) do que as mulheres (49,7%).

Grand Est. Nível "bastante elevado" de SARS-CoV-2 nas águas residuais No Luxemburgo, as análises apresentam níveis de "prevalência média" do vírus.

Mais mortes

Com a subida dos casos positivos, também aumentou o número das pessoas em quarentena. Segundo o Ministério da Saúde, 3.357 pessoas cumpriam quarentena, na semana passada, porque tiveram em contacto com alguém de positivo. Trata-se de um aumento de 605 pessoas face à semana anterior.

O número de mortes por covid-19 também voltou a aumentar na semana de 25 a 31 de janeiro, com 14 óbitos a lamentar, face aos nove da semana anterior.

Nos hospitais, a situação continua estável e muito longe dos números dramáticos registados no final do ano passado. Na semana passada, registaram-se 55 internamentos em cuidados normais e 13 em cuidados intensivos de doentes com covid-19. Na semana anterior tinham sido 62 nos cuidados normais e 15 em unidades de cuidados intensivos.



