Covid-19. Número de casos positivos subiu 14% na primeira semana de fevereiro

Ana TOMÁS No mesmo período, a taxa de incidência aumentou mais de 45% nas crianças dos 0 aos 14 anos

Na semana de 1 a 7 de fevereiro, o número de pessoas com testes positivo para o covid-19 aumentou 14%, passando de 999 para 1.140, refere o boletim semanal, divulgado esta quarta-feira, 10 de fevereiro, pelo Ministério da Saúde. Estes números refletem também o de testes PCR realizados no mesmo período, que passou de 51.337 para 61.488.

Segundo o boletim, o número dos contactos próximos identificados também cresceu, de 2.774 para 4.067 - um aumento de 47%.

A 7 de fevereiro, o número de infeções ativas, no país era de 2.465, mais 189 que as 2.276 registadas a 31 de janeiro. Por outro lado, subiu também o número de pessoas recuperadas, que passou de 47.878 para 48.816 (mais 938).

De acordo com o balanço do Ministério da Saúde, entre 1 e 7 de fevereiro houve 13 novas mortes por covid-19, face a 14 na semana anterior. A idade média dos falecidos não se alterou (ficando nos 86 anos). Já a idade média das pessoas diagnosticadas com a doença fixou-se nos 34,1 anos.

No que se refere aos hospitais, a situação permaneceu relativamente estável, com 50 internamentos em cuidados normais e 13 internamentos em cuidados intensivos, de 1 a 7 de fevereiro, em comparação com 55 e 13, respetivamente, na semana anterior.

A taxa de reprodução efetiva (ER eff) diminuiu ligeiramente, de 1,10% para 1,05%, assim como a taxa de positividade em todos os testes realizados (prescrições, testes em grande escala), de 1,95% para 1,85%. Entre os testes realizados com receita médica, ou seja, para pessoas com sintomas, a mesma taxa ficou abaixo da marca dos 5%, nos 4,83%, em comparação com os 5,19% da semana anterior.

Taxa de incidência aumentou mais de 45% nas crianças dos 0 aos 14 anos

A taxa de incidência, no Luxemburgo, é agora de 182 casos por 100.000 habitantes, para um período de 7 dias, um valor acima do registado na semana de 25 de janeiro, quando a taxa de incidência se situou nos 160 casos por 100.000 habitantes, para o mesmo período.

Segundo o boletim, registou-se um aumento da taxa de incidência entre as crianças de 0-14 anos (mais 46%), e também na faixa dos 30-44 anos (mais 29%) e dos 60-74 anos (mais 41%). Em número, o grupo etário dos 10-14 anos é o que tem a maior taxa de incidência, enquanto o grupo etário dos 60-74 anos continua a ter uma taxa de incidência que é quase metade da do resto da população.

