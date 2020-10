O número de mortes causadas pela doença mantém-se inalterado.

Covid-19. Número de casos nas últimas 24h sobe de 86 para 115

O número de infeções em 24 horas subiu de 88 para 115. Com 28 pacientes hospitalizados, três dos quais nos cuidados intensivos, o crescimento de infetados não foi acompanhado de nenhuma morte. Desde o início da pandemia que se registaram 8.710 infetados no Grão-Ducado.

Já o número de testes efetuados nas últimas 24 horas, segundo as autoridades de saúde, foi de 6.380 quando a taxa de reprodução da doença se mantém abaixo do 1 com 0,91.

Na quinta-feira, registou-se uma vítima mortal da covid-19 no Luxemburgo, subindo para 125 o número de vítimas mortais no grão-ducado, desde o início da pandemia. Há mais de um mês que não havia qualquer morte associada ao coronavírus.

