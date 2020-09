Covid-19. Novo formulário para pais está disponível em caso de isolamento ou quarentena de uma criança

Um dos pais pode tirar licença por razões familiares se o filho ficar doente com covid-19 ou tiver contactado com uma pessoa infetada. Fique com o acesso ao documento.

Os pais cujos filhos escolarizados têm de ser colocados em isolamento ou quarentena devido à covid-19 têm direito de recorrer à licença por razões familiares.

O ministério da Segurança Social decidiu esta quarta-feira que em caso de quarentena ou isolamento de uma criança, um dos pais pode tirar a licença por razões familiares.

O formulário já está disponível no site guichet.lu (clique aqui para aceder ao site) e tem de ser enviado juntamente com um atestado médico, emitido pela Direção da Saúde.

Os dias que a mãe ou o pai ficam em casa com a criança, nestes dois casos específicos, não são descontados da licença que os pais têm direito quando uma criança está doente.

A licença por razões familiares especial covid é válida para as crianças que frequentam o ensino escolar no Luxemburgo, mas também para aqueles que estão a estudar no estrangeiro, mas cujos pais trabalham no Grão-Ducado.Em caso de doença que não tenha ligação com a covid-19, os pais devem seguir o processo habitual.



