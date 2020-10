O novo centro de rastreio à covid-19, em Kirchberg, testou 140 pessoas em apenas duas horas e meia no dia de abertura, de acordo com dados do Laboratório Nacional de Saúde (LNS, na sigla em francês) revelados ao L’Essentiel.

Covid-19. Novo centro de rastreio de Kirchberg testou 140 pessoas em menos de três horas

Diana ALVES O novo centro de rastreio à covid-19, em Kirchberg, testou 140 pessoas em apenas duas horas e meia no dia de abertura, de acordo com dados do Laboratório Nacional de Saúde (LNS, na sigla em francês) revelados ao L’Essentiel.

A nova estrutura abriu ao público na segunda-feira com o objetivo de aliviar os laboratórios do país, numa altura em que aumentam os casos do novo coronavírus no país. De acordo com o diretor do LNS, Friedrich Mühlschlegel, citado pelo diário, o primeiro dia de funcionamento do centro de rastreio de Kirchberg "foi um sucesso" e a afluência veio confirmar que havia falta de uma estrutura suplementar dedicada aos testes de diagnóstico à covid-19.

A nova unidade abre todos os dias, das 10h00 às 17h00, e só atende os utentes com receita médica. Para fazer o tesste, basta comparecer munido do documento e aguardar a vez. Um dos aspetos positivos do centro de Kirchberg é o facto de estar aberto durante a tarde, visto que muitos laboratórios privados atendem o público apenas da parte da manhã.

Covid-19. Novo centro de rastreio em Kirchberg abre esta segunda-feira O novo centro de Kirchberg está aberto todos os dias, das 10:00 à 17:00, e só aceita pacientes com receita médica.

A estrutura fica situada no número 31 do Boulevard Konrad Adenauer (antigas instalações da Biblioteca Nacional do Luxemburgo).



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.