Covid-19. Nove mortes e 1.453 infetados no Luxemburgo

Subiu para nove o número de mortes associadas à Covid-19 no Luxemburgo. Não se registavam óbitos no país relacionados com a doença desde domingo. O número de infetados também subiu hoje para 1.453. São mais 120 casos face ao dia de ontem.



CNS tem consultas por vídeo e telefone

A Caixa Nacional de Saúde (CNS) tem desde 26 de março um novo 'software' para consultas por vídeo ou telefone. O objetivo é evitar deslocações aos consultórios médicos durante a crise pandémica. A eConsult, ou consulta digital, está acessível no site da CNS e o diretor da CNS, Christian Oberlé, garantiu esta manhã, em conferência de imprensa, que a confidencialidade e segurança de dados pessoais estão garantidos.

Para obter uma consulta 'online', tanto o médico – que pode ser de clínica geral, dentista ou até uma parteira – como o paciente têm de se registar na plataforma. Após o registo o paciente pode realizar a marcação e será atendido de seguida. A plataforma é gratuita e as consultas à distância custam exatamente o mesmo como se fossem realizadas no consultório. A garantia foi dada pelo diretor da CNS.

