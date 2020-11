Caso o governo decida, na segunda-feira, avançar com um conjunto de medidas mais restritivas, estas entrarão em vigor quase de imediato.

Covid-19. Novas restrições podem entrar em vigor já na quarta-feira

A nova lei elaborada pelo Governo para combater a pandemia, neste fase de maior pressão sobre os serviços de saúde, poderá entrar em vigor já na quarta-feira.

Segundo avança a RTL, o pacote de medidas deverá ser votado na terça-feira e entrar em vigor no dia seguinte.

Esta sexta-feira, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou que o governo decidirá na segunda-feira se vai avançar com as novas medidas restritivas para conter a pandemia.



Casos a decisão seja a de avançar para esse cenário, a lei será imediatamente analisada pela comissão parlamentar, para que possa ser votada na terça-feira e as novas medidas possam entrar em vigor logo na quarta-feira.

Entre as medidas previstas estão o encerramento de restaurantes, cafés, teatros e cinemas, mas também a redução do número de convidados em casa, de 4 para 2, caso as novas infeções por covid-19 superem os 500 casos diários.











