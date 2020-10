A implementação de um recolher obrigatório das 23h00 às 6h00 é uma das medidas previstas.

Covid-19. Novas medidas restritivas analisadas hoje em comissão parlamentar

A implementação de um recolher obrigatório das 23h00 às 6h00 é uma das medidas previstas.

O projeto de lei que contém as novas medidas restritivas, anunciadas na sexta-feira pelo Governo, para combater a propagação da pandemia, é entregue esta tarde no Parlamento. O texto visa modificar a chamada 'lei covid', adotada a 22 de setembro.

Seguem-se depois, por volta das 17h00, os trabalhos na comissão parlamentar da Saúde. Só depois é que o projeto de lei poderá ser analisado pelo conselho de Estado que dará o seu parecer, abrindo assim caminho ao debate e voto no Parlamento. O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou na sexta-feira a implementação de um recolher obrigatório das 23h00 às 6h00.

Outra das restrições anunciadas passa por limitar a quatro o número máximo de pessoas que se podem receber em casa. O mesmo vale para restaurantes e cafés, isto é, o número de pessoas sentadas à mesa mesa será também limitado a quatro, exceto se se tratar de pessoas do mesmo agregado familiar.O objetivo do Executivo é agora acelerar o processo legislativo para que as novas regras possam entrar em vigor ainda esta semana.



