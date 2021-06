A partir deste sábado, dia 12 de junho, os interessados com idades a partir dos 18 anos, poderão inscrever-se numa das duas listas, ou mesmo nas duas listas.

Covid-19

Novas listas para voluntários à vacinação com AstraZeneca e Janssen disponíveis a partir de hoje

Susy MARTINS

O primeiro-ministro revela que vai ser criada uma lista para as pessoas com mais de 18 anos que queiram ser vacinadas com a Janssen (dos laboratórios Johnson & Johnson) ou a AstraZeneca. A partir deste sábado, dia 12 de junho, as pessoas interessadas poderão inscrever-se numa das duas listas, ou mesmo nas duas listas. Até agora existia uma lista para levar a AstraZeneca, mas para pessoas entre os 30 e os 54 anos.

Xavier Bettel explica esta decisão com o facto de muitas pessoas terem recusado o convite para a vacinação numa primeira fase. Algo que poderá ser contornado com estas listas. O primeiro-ministro também quer dar a oportunidade aos mais jovens para acederem mais cedo à vacinação, sem terem que esperar pela convocatória. Atualmente estão a ser contactados as pessoas com 33 anos.



