O Luxemburgo tem três centros de "drive-in" onde é possível fazer o teste de despistagem da Covid-19. Sem sair do carro.

Covid-19. No Luxemburgo é possível fazer o teste sem sair do carro

Susy MARTINS O Luxemburgo tem três centros de "drive-in" onde é possível fazer o teste de despistagem da Covid-19. Sem sair do carro.

O Luxemburgo tem três centros de "drive-in" onde é possível fazer o teste de despistagem da Covid-19, sem sair do carro. Estes centros foram criados pelo laboratório privado "Laboratoires Réunis" e têm como objetivo limitar o contacto, tendo sido concebidos a pensar sobretudo na proteção dos profissionais da saúde.

Os três centros ficam situados em Junglinster, Marnach e Bascharage. No entanto, para poder fazer o teste é necessário apresentar uma receita médica. Segundo a ministra da Saúde, esta análise está reservada apenas aos casos mais graves e não a todos em que haja apenas suspeita. Os parques de estacionamento onde os pacientes têm de esperar pela sua vez estão assinalados com a placa "Parking Covid-19". No local, as pessoas não podem sair do carro. Basta ligar para o número 780 290-1 e um dos funcionários vem fazer o teste. Depois, é preciso esperar entre 24 e 48 horas para ficar a conhecer o resultado da análise.

Note-se ainda que, graças à prescrição do médico, o teste é reembolsado pela Caixa Nacional de Saúde. As três "Maisons médicales" do Grã-Ducado acolhem a partir de 18 de março pacientes que apresentem sintomas de Covid-19.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.