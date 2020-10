Números incluem todos os estudantes da Universidade do Luxemburgo e das universidades no estrangeiro que residem no Luxemburgo.

Covid-19. No Luxemburgo, 12% dos casos positivos estão relacionados com a educação

Números incluem todos os estudantes da Universidade do Luxemburgo e das universidades no estrangeiro que residem no Luxemburgo.

Na análise retrospectiva da semana de 5 a 11 de outubro, o ministério da Saúde informou que 12% de todos os casos positivos no Luxemburgo estão relacionados com a educação.

Covid-19. Alunos com casacos e mantas nas salas de aulas por causa das janelas abertas Os pais do Luxemburgo dizem que há muitos alunos constipados porque este ano faz frio nas salas, devido às medidas de prevenção do coronavírus. Cabe a cada escola reajustar as regras, diz o ministério. Os conselhos dos pediatras.

O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação Nacional, da Infância e da Juventude quiseram salientar que este número não se limita aos que tiveram resultados positivos e que frequentam o ensino primário e secundário público e privado no Luxemburgo, mas inclui também, em particular, todos os estudantes da Universidade do Luxemburgo e das universidades no estrangeiro que residem no Luxemburgo. Sendo que se verificou um aumento significativo de casos relacionados com universidades belgas, particularmente em Leuven, Namur e Liège.

Segundo o Governo, desde o reinício das aulas a 15 de setembro, "não foram observadas grandes cadeias de infecção nas escolas e nos liceus", lê-se em comunicado. Mais de 107.000 estudantes frequentam escolas públicas e privadas e mais de 12.000 professores trabalham em ambos os sectores.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.