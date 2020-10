Quem não usar máscara nos transportes públicos pode pagar uma multa de 145 euros.

Covid-19. Nenhum foco de infeção detetado nos transportes públicos

Diana ALVES Quem não usar máscara nos transportes públicos pode pagar uma multa de 145 euros.

Nos últimos meses, não foi detetado qualquer foco de infeção pela covid-19 nos transportes públicos. Uma garantia dada hoje pelos ministros da Mobilidade, François Bausch, e da Saúde, Paulette Lenert. A garantia surge a propósito de uma questão parlamentar do deputado Sven Clement, do Partido Pirata, sobre como é feito o rastreio de contactos no caso de uma pessoa infetada ter passado pelos transportes públicos.

Nesse cenário, os ministros explicam apenas que uma pessoa infetada ou que apresente sintomas tem de responder a um questionário sobre a utilização dos transportes nas 48 horas anteriores à realização do teste ou ao aparecimento dos primeiros sinais da doença, devendo indicar quais as linhas de autocarro ou de comboio em que viajou.

Embora, não tenha sido ainda detetado qualquer foco de infeção nos transportes, os ministros não excluem que isso venha a acontecer. E, se acontecer, garantem que essa informação “saltará à vista” tal como aconteceu com os focos de infeção identificados em ambiente familiar ou laboral.

François Bausch e Paulette Lenert asseguram, por outro lado, que os transportes públicos são limpos e desinfetados regularmente.

Recorde-se que o uso de máscara nos transportes públicos é obrigatório. O desrespeito da regra é sancionado com uma multa de 145 euros.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.