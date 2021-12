O ensino continua a ser a segunda maior fonte de contágio, só ultrapassado pelo meio familiar.

Balanço semanal

Covid-19 nas escolas. Surto numa escola em Harlange

Durante a semana de 6 a 12 de dezembro, 542 pessoas testaram positivo no ensino fundamental, contra 644 na semana anterior, enquanto 212 alunos deram positivo no ensino secundário, segundo o relatório semanal do Ministério da Saúde.

Tal como na semana anterior, o ensino continua a ser a segunda maior fonte de contágio, representando 15,6% do total de infeções (8,7% no ensino básico). É apenas ultrapassada pelo meio familiar, que continua a dominar a transmissão do vírus, com 37,8%.



Uma turma do ciclo 2 da Escola Regional de Harlange foi afetada pelo cenário 4 - o mais grave da escala. Neste surto, 38 alunos e dois professores de 14 turmas diferentes testaram positivo.

Este cenário é acionado quando é detetada uma cadeia de transmissão numa escola que abranja várias turmas ou quando são identificados mais de cinco casos na mesma turma.

Campanha de vacinação de crianças

Desde a passada terça-feira, 14, que começou a campanha de vacinação de crianças em risco entre os 5 e 11 anos. Os pais podem inscrevê-las através do médico de família ou do pediatra. Depois dessa manifestação de interesse de acesso à vacinação pediátrica será enviado um convite por correio. A vacinação pode ter lugar diretamente nos médicos que participam na ação de vacinação das crianças.

São visados por este alargamento da vacinação, as crianças nesta faixa etária que sejam consideradas de risco e as que façam parte de um agregado familiar composto por uma ou mais pessoas vulneráveis face a uma eventual infeção.

