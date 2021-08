A aplicação móvel CovidCheck deve ser “atualizada regularmente”.

Covid-19

Não se esqueça de atualizar a aplicação CovidCheck

Susy MARTINS

A recomendação é do Ministério da Saúde emitida nas redes sociais. Para isso, basta aceder aos “Parâmetros” e clicar na função “Sincronizar com o sistema nacional” (Synchroniser avec le système national, em francês).

Todas as pessoas que estejam inscritas no "MyGuichet.lu" receberam automaticamente uma versão eletrónica do seu certificado na secção "Os meus dados". O certificado CovidCheck está disponível em formato digital e pode também ser impresso.

A aplicação CovidCheck de leitura dos certificados covid-19 foi lançada oficialmente a 10 de junho e permite verificar se a pessoa foi vacinada contra a covid-19, ou se obteve recentemente um teste negativo (PCR ou teste rápido certificado), ou ainda se recuperou da doença nos últimos seis meses. Concretamente a aplicação CovidCheck permite ler e verificar a autenticidade e validade do certificado Covid numérico da União Europeia (UE).

O Ministério da Saúde diz que a aplicação luxemburguesa permite também ler os certificados de outros países da UE. No entanto para garantir que as regras nacionais armazenadas na aplicação estejam sempre atualizadas, fica o conselho de atualização regular da aplicação.



