Covid-19 não afetou tempos de espera nos laboratórios

Diana ALVES

A pandemia do novo coronavírus não está a afetar os tempos de espera nos laboratórios luxemburgueses. Apesar de os laboratórios se verem confrontados com mais trabalho, devido aos milhares de testes à covid-19 realizados todos os dias, os tempos de espera pelos resultados de análises de rotina registaram apenas um ligeiro aumento. A ministra da Saúde fala num aumento de apenas “minutos ou horas, e não de dias”.

Respondendo a questões do deputado Sven Clement (Partido Pirata), Paulette Lennert admitiu que os laboratórios fazem muitos testes de diagnóstico à covid-19, mas frisou que toda a atividade no âmbito do programa de testes em larga escala (LST, na sigla em inglês) está a ser assegurada por equipas expressamente contratadas para isso. É o caso da recolha das amostras para os exames, que é feita por equipas específicas e em locais separados. Lenert aproveita para lembrar que, por norma, o teste de diagnóstico à covid-19 é feito através de receita médica. Alguns laboratórios fazem-no sem prescrição, embora a Direção da Saúde desaconselhe essa prática por considerar que deve ser o médico a determinar se o teste é necessário ou não.

A ministra da Saúde acrescenta que, “infelizmente, são feitos muitos testes desnecessários”. Exemplo disso são os exames no final do período de isolamento de uma pessoa infetada pela covid-19. Note-se que a medida de isolamento é aplicada às pessoas com uma infeção confirmada pela covid-19, que devem permanecer isoladas no domicílio. Desde 23 de setembro último que o isolamento prescrito por um médico tem uma duração de 10 dias – em vez de 14 – após o início dos sintomas, não sendo exigido um teste no final.

Lenert garante ainda que a Direção da Saúde mantém um contacto regular com os laboratórios para resolver eventuais problemas e reconhece que, neste momento, as maiores dificuldades são a disponibilidade de pessoal e a contratação de novos profissionais.



