Covid-19

Ministro Henri Kox testa positivo

O governante testou positivo esta manhã e entrou em autoisolamento, estando com sintomas ligeiros.

O ministro Henri Kox testou positivo esta terça-feira para o vírus SARS-CoV-2 e e entrou em autoisolamento.

"Após um autoteste positivo, Henri Kox, Ministro da Habitação e Ministro dos Assuntos Internos, entrou em autoisolamento esta manhã", refere o comunicado no site do Governo.

De acordo com o mesmo texto, o ministro apresenta apenas sintomas ligeiros (que podem incluir febre, tosse ou dores de cabeça), estando previsto que continue a desempenhar as suas funções governativas através do teletrabalho.

