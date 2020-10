Um colaborador próximo do ministro François Bausch deu positivo no teste da Covid-19, de acordo com um comunicado divulgado pelo ministério.

Covid-19. Ministro François Bausch está em quarentena

O ministro da Mobilidade e Obras Públicas, François Bausch, está em quarentena e vai submeter-se a um teste à Covid-19. O estado de saúde da governante não é considerado preocupante, de momento, "porque não apresenta sintomas". Mas como precaução, ele vai ficar em isolamento, enquanto aguarda os resultados do seu teste.

