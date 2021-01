Covid-19. Ministro da Educação pede a alunos e professores para fazerem o teste de rastreio

O ministro da Educação, Claude Meisch, lançou um apelo aos alunos, professores e educadores para irem fazer o teste PCR à covid-19 antes do reinício das aulas presenciais, marcado para dia 11 de janeiro.

Susy MARTINS O ministro da Educação, Claude Meisch, lançou um apelo aos alunos, professores e educadores para irem fazer o teste PCR à covid-19 antes do reinício das aulas presenciais, marcado para dia 11 de janeiro.

Depois das férias de fim de ano, os alunos retomaram ontem as aulas mas à distância, desde casa. Uma medida que foi decretada pelo Governo no final do mês de dezembro, visando travar a propagação do novo coronavírus.



Numa publicação na sua conta no Twitter, Claude Meisch diz que já arrancou a segunda grande campanha de testes de despistagem para alunos, professores e educadores, recordando também que todos receberam um convite por correio nos últimos dias.

O responsável pela pasta da Educação encoraja à participação, que é voluntária, nesta campanha para que as escolas primárias, liceus e estruturas de acolhimento extracurricular possam reabrir em segurança.

A primeira campanha de testes à covid-19 no setor do ensino ocorreu no mês de setembro do ano passado, antes do início do novo ano letivo.



