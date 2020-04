Ontem, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou que o regresso à escola se fará em três fases, mas remeteu para hoje os pormenores sobre os planos do Governo nesta matéria. Conferência de imprensa está marcada para as 14h.

Covid-19. Ministro da Educação fala sobre regresso às aulas ao início desta tarde

Diana ALVES Ontem, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou que o regresso à escola se fará em três fases, mas remeteu para hoje os pormenores sobre os planos do Governo nesta matéria. Conferência de imprensa está marcada para as 14h.

O ministro da Educação, Claude Meisch, revela hoje os detalhes da reabertura das escolas, encerradas há um mês por causa da pandemia da covid-19.

A conferência de imprensa de Claude Meisch tem início marcado para as 14h e será transmitida em direto no site do Governo, com tradução simultânea para francês e língua gestual.

Ontem, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou que o regresso à escola vai fazer-se em três fases e que os alunos não vão voltar às salas de aula todos ao mesmo tempo, mas remeteu para hoje os pormenores sobre os planos do Governo nesta matéria.

Sabe-se então que a primeira fase da reabertura das escolas deverá arrancar a 4 de maio. Os primeiros a voltar às aulas serão os estudantes da universidade, os alunos em estágio prático (BTS) e os finalistas do ensino secundário. Para 11 de maio, está previsto o regresso às aulas dos restantes alunos dos liceus.

Já as escolas fundamentais, as creches e as chamadas ‘maisons relais’ voltam a receber as crianças a 25 de maio.

