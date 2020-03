A conferência de imprensa tem início marcado para as 09h30 e será transmitida em direto no site do Governo, contando com tradução simultânea para francês.

Covid-19. Ministra do Interior fala às 9h30

A ministra do Interior, Taina Bofferding, pronuncia-se esta manhã sobre a atual crise causada pela propagação do novo coronavírus.

Segundo uma curta nota divulgada no site do Executivo, Taina Bofferding irá prestar esclarecimentos sobre a “segurança civil” e a “continuidade dos serviços comunais”.

A conferência de imprensa tem início marcado para as 09h30 e será transmitida em direto no site do Governo, contando com tradução simultânea para francês.

