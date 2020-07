O número de pessoas colocadas em quarentena preventiva quase que duplicou, em apenas sete dias.

Covid-19. Ministra da Saúde quer "quebrar as cadeias de infeção"

Ao todo 2.175 pessoas foram colocadas em quarentena preventiva, em comparação com 1.255 na semana anterior. O que permite "quebrar as cadeias da infeção", afirmou a ministra da Saúde, Paulette Lenert, esta tarde.

Como é feito o controle da quarentena? "Se uma pessoa em quarentena não atender o telefone, uma brigada desloca-se ao local para verificar se está em casa. Caso não esteja e não cumprir a quarentena, terá uma multa" que pode chegar aos 500 euros.

Para que o processo de controle das infeções seja eficaz, há 85 pessoas a trabalhar sete dias por semana, para telefonar a todas as pessoas que tenham estado em contacto com infetados. Mas há 40 pessoas que estão a ser formadas para reforçar esta equipa.



Idade média dos infetados desce para 35 anos

Em termos de novas admissões hospitalares houve uma descida de 37 para 34 pessoas, o que significa "um decréscimo muito ligeiro", acrescentou a governante. Já o número de infetados em cuidados intensivos subiu de três para cinco. A idade média das pessoas hospitalizadas é de 57 anos. A idade média das pessoas com testes positivos é de 35 anos. O que significa que uma população mais jovem é, afectada.



Mais de 3 mil pedidos de testes para ir de férias

Com o período de férias foram feitos 3.000 pedidos de testes, para pessoas que pretendiam deslocar-se ao estrangeiro. Ao todo foram atribuídos 1.388 códigos para a realização destes testes. "Houve 819 recusas, porque serem de pessoas que vão para países que não exigem a apresentação do teste à entrada no país", disse o ministro da saúde.









