A ministra da Saúde, Paulette Lenert, pede à população que "reduza a circulação" para "tentar ganhar tempo e evitar perder pessoas".

Covid-19. Ministra da Saúde diz que o Luxemburgo "está no centro" da crise

Madalena QUEIRÓS

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, pede à população "que reduza a circulação, para tentar ganhar tempo para evitar perder pessoas". "Há um desafio no setor da saúde, mas tentamos ganhar tempo", acrescentou. Durante a sua intervenção, que se seguiu à do primeiro-ministro Xavier Bettel, reconheceu que "há um problema de stocks de material médico na Europa", mas admitiu estar a "fazer tudo para ter o material necessário e para que seja utilizado da forma mais racional". "Vamos criar um grupo de "maisons médicales" no centro, no sul e no norte para que os pacientes que tenham sintomas possam ser tratados com medidas específicas", sublinhou.

O governo tem desenvolvido, ainda, contactos com laboratórios privados para assegurar "os meios para garantir o melhor serviço possível".

A ministra apelou ainda aos médicos generalistas que colaborem para dar respostas às necessidades crescentes dos hospitais.

"Temos informações preocupantes que nos chegam dos países vizinhos,nos últimos dias", acrescentou. "A Europa está no centro da crise e o Luxemburgo está no centro da Europa por isso temos que nos preparar", alertou.



A ministra recomendou a todos que "pensem nos gestos que podem salvar vidas. Tenham atenção em não deixar as crianças à guarda de pessoas vulneráveis", recomendou a responsável pelo sistema de saúde luxemburguês.

A ministra revelou que vai reunir a célula de crise, esta segunda-feira, e que depois fará um novo ponto de situação aos jornalistas.