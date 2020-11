Lenert assegura que o executivo está atualmente a trabalhar em várias alternativas, prosseguindo o objetivo de "equilíbrio" nas medidas a tomar.

Covid-19. Ministra da Saúde diz que novas restrições estão a surtir efeito

Susy MARTINS Lenert assegura que o executivo está atualmente a trabalhar em várias alternativas, prosseguindo o objetivo de "equilíbrio" nas medidas a tomar.

"As novas medidas contra a propagação da covid-19 estão a resultar. O número de novas infeções não aumentou. É agora preciso analisar se são suficientes", afirmou Paulette Lenert, aos microfones da RTL. As novas restrições, como o recolher obrigatório entre as 23h00 e as 06h00, vigoram há uma semana.

A semana passada foi, aliás, "muito crítica e decisiva", sublinhando que "os indicadores apontam para uma diminuição de novos casos". Quanto à pressão nos hospitais, Paulette Lenert admitiu que "a situação é grave", mas que "ainda está longe da situação vivida noutros países". O balanço semanal divulgado esta quarta dava conta de um aumento de 64% de doentes com covid-19 nos cuidados intensivos. A duração do internamento destes pacientes é agora de dez dias em média. Mas de acordo com a ministra esse período chegou a ser mais longo durante a primeira vaga.

Apesar de reconhecer que a situação epidemiológica atual no Luxemburgo é "dramática", o Governo tenciona esperar mais "uns dias" para decidir se avança ou não com mais restrições para combater a pandemia. Uma decisão que poderá ser tomada já no próximo Conselho de Ministros, marcado para esta sexta-feira, 6 de novembro. Lenert assegura que o executivo está atualmente a trabalhar em várias alternativas, de forma a haver um "equilíbrio" nas possíveis medidas a tomar.

