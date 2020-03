A ministra da Saúde, Paulette Lenert, anunciou a existência de 81 infetados. Os transfronteiriços que venham da Alemanha que não tenham certificado não poderão entrar no Luxemburgo amanhã.

Covid-19. Ministra da Saúde anuncia 81 infetados no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS A ministra da Saúde, Paulette Lenert, anunciou a existência de 81 infetados. Os transfronteiriços que venham da Alemanha que não tenham certificado não poderão entrar no Luxemburgo amanhã.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, anunciou esta manhã a existência de 81 infetados no Luxemburgo. Porque as fronteiras com a Alemanha serão fechadas, a partir de amanhã, todos os transfronteiriços terão que apresentar um certificado assinado pela sua entidade empregadora para que possam entrar no Luxemburgo.

A última estimativa divulgada, ontem, apontava para a existência de 77 contaminados no Luxemburgo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.