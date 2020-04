Ao todo, mais de 16 mil funcionários e agentes europeus e internacionais de diversos organismos com sede no Luxemburgo beneficiaram desta entrega.

Covid-19. Ministério dos Negócios Estrangeiros distribui máscaras pelas embaixadas

Henrique DE BURGO Ao todo, mais de 16 mil funcionários e agentes europeus e internacionais de diversos organismos com sede no Luxemburgo beneficiaram desta entrega.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros distribuiu ontem, com o apoio do exército luxemburguês, milhares de máscaras pelas embaixadas e instituições europeias e internacionais no Grão-Ducado.

Ao todo, mais de 16 mil funcionários e agentes europeus e internacionais de diversos organismos com sede no Luxemburgo beneficiaram desta entrega.

De acordo com uma nota divulgada às redações pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, tratou-se de "um ato de solidariedade recíproca", já que o Luxemburgo tem contado com o apoio e cooperação destes organismos e missões diplomáticas desde o início da crise sanitária da covid-19.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.