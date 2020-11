O Ministério da Saúde volta hoje a promover uma sessão de perguntas e respostas (Q&A) sobre a covid-19. A sessão acontece em direto na página do ministério na rede social Facebook, em Sante.lu, a partir das 18:00. Os internautas poderão colocar as suas questões em francês.

Covid-19. Ministério da Saúde responde a questões às 18h, em direto e também em francês

Diana ALVES O Ministério da Saúde volta hoje a promover uma sessão de perguntas e respostas (Q&A) sobre a covid-19. A sessão acontece em direto na página do ministério na rede social Facebook, em Sante.lu, a partir das 18:00. Os internautas poderão colocar as suas questões em francês.

Os utilizadores podem, por exemplo, fazer as suas perguntas na secção de comentários durante o direto ou então deixá-las desde já nos comentários à publicação feita ontem a promover a sessão.

A responder às perguntas, estarão os médicos Thomas Dentzer e Françoise Berthet, da Direção da Saúde.

Os internautas poderão colocar todas as suas questões sobre as regras sanitárias em vigor e sobre as razões que levaram as autoridades a emitir as recomendações. A sessão destina-se também aos profissionais de saúde interessados em inscrever-se na chamada ‘reserva sanitária”.

De acordo com o ministério, Françoise Berthet responderá a todo o tipo de questões em francês, ao passo que Thomas Dentzer estará disponível para qualquer pergunta sobre o vírus e sobre o programa de testes em larga escala.

As sessões de Q&A nas redes sociais são uma iniciativa do Ministério da Saúde, para esclarecer os cidadãos sobre a pandemia do novo coronavírus. A de hoje acontece numa altura em que o número de infetados pela covid-19 no Luxemburgo, desde o início do surto, vai já em mais de 21.000 e o de mortos em 177.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.