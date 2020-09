Covid-19. Ministério da Saúde pronto para reagir caso a situação piore

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, diz que o número de novas infeções pela covid-19 estabilizou, mas, perante os alertas dos investigadores, garante que as suas equipas estão prontas para reagir caso a situação sanitária piore no outono.

Diana ALVES A ministra da Saúde, Paulette Lenert, diz que o número de novas infeções pela covid-19 estabilizou, mas, perante os alertas dos investigadores, garante que as suas equipas estão prontas para reagir caso a situação sanitária piore no outono.

Reunida na segunda-feira por videconferência com os deputados da comissão da saúde, a ministra manifestou a vontade de apostar nas campanhas de sensibilização para que a população faça o teste de diagnóstico à covid-19 ao regressar das férias de verão, um momento considerado crucial no que toca à propagação da pandemia.

Lenert falava aos deputados no mesmo dia em que o grupo de trabalho da Research Luxembourg alertou para a possibilidade de um aumento das novas infeções após as férias de verão.

Num relatório publicado ontem, os investigadores avisam que a diminuição dos novos casos, verificada nas últimas semanas, se deve apenas ao período de férias, prevendo um crescimento das novas infeções a partir deste mês de setembro. A Task Force fala mesmo numa "terceira vaga a partir de meados de setembro", como resultado do aumento dos contactos sociais de 30% para 70%.

Temendo o aumento de infeções no pós-férias, o executivo luxemburguês definiu vários setores prioritários para os testes à covid-19, incluindo a construção civil e limpezas.

Para quem se descola ao estrangeiro, os investigadores frisam que é fundamental respeitar as medidas sanitárias, que no caso do Grão-Ducado serão para continuar. Na sexta-feira passada, o Conselho de Ministros deu luz verde ao prolongamento da chamada ‘lei covid’ até 31 de dezembro deste ano.

A legislação voltará a estar esta terça-feira no centro de uma nova reunião entre a ministra da Saúde e os membros da comissão da saúde. O texto, que entrou em vigor no final de julho e deveria expirar a 30 de setembro, prevê, entre outros aspetos, o uso obrigatório de máscara nos transportes públicos e em espaços fechados (lojas, supermercados, etc.) e limitações ao nível dos ajuntamentos.

