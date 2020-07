Na cerimónia do Dia da Bastilha, em Paris, Paulette Lenert esteve reunida com outros ministros da saúde europeus e o diretor da OMS, numa altura em que o Grão-Ducado regista um aumento de novos casos e os seus cidadãos enfrentam restrições de entrada noutros países

Covid-19. Ministério da Saúde lembra que Luxemburgo manteve a curva e a mortalidade baixas

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, participou esta terça-feira, 14 de julho, nas celebrações do Dia da Bastilha, em Paris, e, aproveitou a ocasião para lembrar as medidas tomadas pelo Luxemburgo para conter a pandemia de covid-19, numa altura em que o Grão-Ducado ocupa lugar cimeiro entre os países europeus com mais novos casos confirmados e integra a "lista negra" de vários estados, entre os quais a vizinha Bélgica. Também a Alemanha colocou o Luxemburgo na lista de países "em risco", esta terça-feira.

Na cerimónia de ontem, em que Paulette Lenert participou a convite do presidente francês Emmanuel Macron, Luxemburgo, estiveram também representantes políticos da Alemanha, Suíça e Áustria, que, na Place de la Concorde, receberam o reconhecimento e agradecimento por terem atendido um total de 161 pacientes franceses nos seus hospitais, 11 deles nos 4 hospitais luxemburgueses.

Após a cerimónia do feriado nacional francês, este ano num formato reduzido e com a participação de militares e profissionais de saúde, homenageados pela sua importância no combate à pandemia da covid-19, a ministra Paulette Lenert esteve com os seus homólogos alemão (Jens Spahn), austríaco (Rudi Anschober) e suíço (Alain Berset), e com o Director-Geral da OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Num almoço oferecido pelo ministro francês da Solidariedade e Saúde Olivier Véran, os ministros discutiram a situação actual nos seus respectivos países e as lições a tirar da pandemia de covid-19, tendo em vista a preparação dos cuidados já para o próximo outono e a possibilidade de ocorrer uma segunda vaga da contágios.

Lennert traçou a evolução do cenário luxemburguês, destacando os esforços feitos para baixar a curva, numa primeira fase, mas também o número extensivo de testes e a comparação, com outros países, do peso da covid-19 na taxa de mortalidade dos últimos meses.

"Conseguimos manter a primeira curva relativamente baixa graças ao notável empenho e solidariedade dos médicos, profissionais de saúde, voluntários e dos nossos cidadãos. Hoje, estamos a concentrar todos os nossos esforços no acompanhamento de perto da evolução da situação e na preparação para uma possível nova vaga", afirmou Paulette Lenert, citada em comunicado.

Assumindo um ressurgimento de casos positivos do novo coronavírus, no Luxemburgo, a ministra lembrou que a ambiciosa estratégia de testes implementada no Grão-Ducado para cumprir as recomendações internacionais, "permitiu detectar um elevado número de casos, incluindo os assintomáticos, bem como os seus contactos". "O objectivo destas medidas é quebrar as cadeias de infecção e preservar a capacidade do sistema de saúde", sublinhou, acrescentando que os testes são acessíveis não só aos residentes mas também aos trabalhadores transfronteiriços, que representam nada menos do que 46% da força de trabalho.

No mesmo comunicado do Ministério da Saúde, é ainda referida a baixa mortalidade por covid-19 no Grão-Ducado, quando comparada com de outros estados. De acordo com o European Mortality Monitoring Study, citado no documento, "o excesso de mortalidade observado no Luxemburgo durante a fase aguda da crise permaneceu abaixo do nível marcado por um aumento substancial; é também muito inferior ao observado nos nossos países vizinhos e europeus (BE, FR, EI, IT, NL, ES, CH, UK)".

Países como a Bélgica, Noruega, Dinamarca ou Finlândia colocaram o Luxemburgo no grupo de países em risco. Os cidadãos que viajarem do Grão-Ducado para esses países terão de se submeter a restrições e condições específicas. Outros, como a Lituânia, barraram mesmo a entrada a cidadãos com origem no Luxemburgo.

Mas não são os únicos. Veja aqui a lista de estados que atualmente impõem restrições ao Grão-Ducado.

