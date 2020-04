O objetivo é esclarecer as empresas sobre as medidas de apoio existentes para fazer face à atual crise do novo coronavírus.

Covid-19. Ministério da Economia organiza seminários online destinados às startups

Diana ALVES

O Ministério da Economia e a Luxinnovation, a Agência Nacional para a Promoção da Inovação e Investigação, organizam a partir desta quarta-feira vários seminários online, destinados às startups do país.

O objetivo é esclarecer as empresas sobre as medidas de apoio existentes, destinadas às startups, para fazer face à atual crise provocada pela pandemia da covid-19. Medidas que estão contempladas no programa de estabilização do Governo.

Covid-19. Até 150.000 euros para startups luxemburguesas com soluções inovadoras O Ministério da Economia pretende apoiar o “desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores de ordem tecnológica destinados a limitar, ou até mesmo a ultrapassar, os efeitos económicos, sanitários e sociais da crise ligada à pandemia”

O primeiro ‘webinar’ realiza-se esta manhã, quinta-feira 9 de abril, a partir das 11h00. O próximo está agendado para o dia 15 de abril, à mesma hora. O calendário das sessões e o formulário de inscrição estão disponíveis em startupluxembourg.com/webinars.

Para mais informações sobre as sessões, os interessados devem contactar os responsáveis através do e-mail start@luxinnovation.lu.

Recorde-se que, para fazer face ao atual contexto de crise, o Governo luxemburguês aprovou um pacote de ajudas equivalente a quase nove mil milhões de euros, ou seja, a praticamente 15% do PIB do país.



