Covid-19. Metade das vítimas mortais no Luxemburgo estava totalmente vacinada

Mas a outra metade não recebera qualquer dose da vacina.

Henrique DE BURGO Mas a outra metade não recebera qualquer dose da vacina. Entre julho e dezembro de 2021 morreram 77 pessoas devido à infeção pelo novo coronavírus no Grão-Ducado.

Os dados referem-se ao período entre julho de 2021 e o passado dia 15 de dezembro, e revelam que 50% das vítimas mortais associadas à covid-19 estavam totalmente vacinadas e a outra metade não estava vacinada.

De acordo com os números divulgados pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa resposta parlamentar ao partido Déi Gréng (os Verdes), durante este período registaram-se 77 mortes de pessoas que tinham testado positivo à covid-19. Desse total, 38 pessoas não estavam vacinadas e outras 38 estavam inoculadas. Registou-se ainda uma vítima que estava parcialmente vacinada.

Entre as vítimas com o esquema vacinal completo, 23 delas tinham mais de 80 anos e não houve registo de mortes de pessoas com menos de 50 anos. Já entre os não vacinados, 22 vítimas tinham mais de 80 anos e houve ainda duas pessoas com menos de 50 anos (uma morreu em julho e outra em dezembro) que morreram em consequência da infeção pelo novo coronavírus.

Ao todo, a maioria das vítimas faleceu nos últimos dois meses. Em novembro houve 30 casos e até 15 de dezembro havia 20 mortes de pessoas que testaram positivo à covid-19.



