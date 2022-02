Mesmo assim, nas 13 estações de tratamento de águas residuais analisadas, o nível de contaminação continua a ser “superior ao observado em outubro de 2020".

Pandemia

Covid-19 menos presente nas águas residuais do Luxemburgo

Susy MARTINS Mesmo assim, nas 13 estações de tratamento de águas residuais analisadas, o nível de contaminação continua a ser “superior ao observado em outubro de 2020".

A presença do SARS-CoV-2 continua elevada no Luxemburgo. No entanto, segundo a última análise do Instituto de Ciência e Tecnologia nota-se uma ligeira melhoria da situação.

Através de um processo de análise altamente sensível, os investigadores conseguem detetar pequenas quantidades do vírus nas amostras.

Este tipo de estudo é um instrumento importante, uma vez que permite detetar o aparecimento ou a reemergência do vírus no Luxemburgo, bem como possíveis novos aumentos da prevalência da covid-19 no país.



