Após várias semanas de “forte presença”, o novo coronavírus é menos detetado nas águas residuais do país.

Pandemia

Covid-19 menos presente nas águas residuais do Luxemburgo

Susy MARTINS Após várias semanas de “forte presença”, o novo coronavírus é menos detetado nas águas residuais do país.

A conclusão é dos investigadores do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST, na sigla inglesa) cujas últimas análises às águas residuais identificam uma “prevalência moderada do vírus [SARS-CoV-2] a nível nacional”.

A pesquisa realizada na semana passada (entre os dias 20 a 26 de setembro) revela uma diminuição significativa da circulação do vírus. Os cientistas dizem que os resultados da próxima semana vão ser importantes para confirmar, ou não, essa tendência de diminuição.

Através de um processo de análise altamente sensível, os investigadores conseguem detetar pequenas quantidades do vírus nas amostras. Este tipo de estudo é um instrumento importante, uma vez que permite detetar o aparecimento ou a reemergência do vírus no Luxemburgo, bem como possíveis novos aumentos da prevalência da covid-19 no país.

Estes dados contrastam um pouco com os números divulgados esta quarta-feira no relatório semanal, em que o Ministério da Saúde dá conta de 590 novos casos de infeção na semana passada, representando um aumento de 9% face à semana anterior.



