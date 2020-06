Quanto a novas infeções, foram diagnosticados três novos contágios nas últimas 24 horas.

Covid-19. Menos duas pessoas hospitalizadas no Luxemburgo

O Luxemburgo contabiliza hoje menos duas pessoas hospitalizadas por causa do novo coronavírus. O novo balanço do Ministério da Saúde sobre o surto de covid-19 no país, divulgado esta tarde, revela que há neste momento 16 pessoas internadas devido à doença. São menos duas face a quinta-feira.

Quanto a novas infeções, foram diagnosticados três novos contágios nas últimas 24 horas, elevando para 4.055 o número total de casos positivos identificados no Luxemburgo desde o início da pandemia.

A melhor notícia do dia diz novamente respeito ao número de mortes ligadas ao vírus, que continua sem sofrer qualquer alteração desde o dia 24 de maio. Até agora, o coronavírus foi associado a 110 óbitos no país.

Desde o início da crise pandémica, foram testadas mais de 100 mil pessoas no país.



