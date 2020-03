Medida segue-se à recomendação do Governo de limitar as deslocações ao exterior.

Covid-19. Menos autocarros e comboios a circular no Grão-Ducado

Diana ALVES Medida segue-se à recomendação do Governo de limitar as deslocações ao exterior.

O Ministério luxemburguês da Mobilidade anunciou mexidas na rede de transportes públicos por causa da pandemia da Covid-19. Uma das grandes novidades diz respeito à suspensão, até nova ordem, da rede regional RGTR aos domingos. A medida entra em vigor já no dia 22 de março. Além disso, a partir do dia 23 deste mês, os autocarros regionais passarão também a circular com menos frequência durante a semana. Os novos horários estão no site mobiliteit.lu.

Covid-19. Ainda podemos sair para apanhar ar fresco, mas com limitações Contactos sociais devem ser reduzidos ao mínimo possível, aconselha primeiro-ministro luxemburguês.

No que toca aos Caminhos de ferro Luxemburgueses (CFL), esta quinta e sexta-feira, 19 e 20 de março, a circulação ferroviária vai sofrer uma quebra significativa. Muitas das ligações entre a cidade do Luxemburgo e outras localidades ficam resumidas a um comboio por hora ou, em alguns casos, a um comboio de duas em duas horas. Os horários que vão estar em vigor a partir de sexta-feira serão divulgados em breve.



Aeroporto Findel encerrado para voos comerciais a partir de 23 de março A partir de segunda-feira apenas os voos de carga e de repatriamento poderão circular.

Ainda sobre o transporte ferroviário, a partir de sexta-feira ficam suspensas as ligações de TGV entre o Luxemburgo e França. Os clientes que já tinham bilhete devem pedir o reembolso à empresa onde compraram a viagem. As salas de espera e os balcões de todas as estações dos CFL encontram-se encerrados. Os clientes devem contactar o call center da empresa através do número 2489 2489.

O Luxemburgo está em estado de emergência desde terça-feira, dia 17 de março, a propósito da pandemia provocada pelo coronavírus Covid-19. O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, apelou a que todos "que fiquem em casa" e só saiam se for necessário. E que haverá multas para quem não cumprir estas orientações.

