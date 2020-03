Entre as várias medidas adotadas pelo Governo para combater a pandemia no Luxemburgo, encontra-se o reforço de autocarros das várias linhas em hora de ponta e a criação de zonas neutras no interior dos mesmos para evitar uma maior proximidade entre os passageiros e o motorista.

Covid-19. Medidas de proteção nos autocarros

Redação Entre as várias medidas adotadas pelo Governo para combater a pandemia no Luxemburgo, encontra-se o reforço de autocarros das várias linhas em hora de ponta e a criação de zonas neutras no interior dos mesmos para evitar uma maior proximidade entre os passageiros e o motorista.

Como os transportes públicos constituem um potencial foco de transmissão do coronavírus, a frequência de autocarros, comboios e elétricos vai ser ajustada após a suspensão do transporte escolar.

Para evitar o contacto prolongado com o motorista, as duas primeiras filas de bancos são agora interditas aos passageiros que, para entrar nos autocarros, deverão fazê-lo pela porta de trás porque a da frente será fechada.

O Governo alerta ainda para que as pessoas mais vulneráveis e suscetíveis de contrair o vírus evitem ao máximo a utilizem os transportes públicos.

Entre as várias medidas de proteção, o primeiro ministro, Xavier Bettel, anunciou ainda que as linhas de autocarros vão ser reforçadas durante as horas de ponta para que os passageiros possam manter uma maior distância uns dos outros.

A partir desta sexta-feira, os motoristas vão deixar de vender bilhetes para as linhas transfronteiriças.

