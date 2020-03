A teleconsulta permite o estabelecimento remoto de prescrições médicas ou declarações de incapacidade para o trabalho .

Covid-19. Médicos incentivados a fazer teleconsultas

Os médicos estão a ser incentivados pelo Ministério da Segurança Social a utilizar modalidades de teleconsulta (telefone, aplicações de videochamada), para evitar a propagação do coronavírus.

Neste contexto, foi introduzido na nomenclatura médica um novo acto de teleconsulta que permite o estabelecimento remoto de prescrições médicas ou declarações de incapacidade para o trabalho por parte de um médico.

A preço para este novo procedimento está alinhada com a das consultas a clínicos gerais e especialistas em geriatria (procedimento C1). Consequentemente, qualquer paciente, quer sofra de uma doença aguda ou crónica, pode, a priori, ser objecto de uma teleconsulta. No entanto, o uso da teleconsulta é uma decisão exclusiva do médico, que deve julgar a relevância da gestão médica à distância e não cara a cara.

