Covid-19

Médicos do Mundo lançam apelo à vacinação a pessoas sem cobertura social

Susy MARTINS As pessoas que não estão afiliadas à Caixa Nacional da Saúde (CNS) têm o direito de aceder à vacinação contra a covid-19.

A associação “Médicos do Mundo Luxemburgo” (“Médecins du Monde) lança um apelo às pessoas que não se encontram afiliadas à Caixa Nacional de Saúde. Durante as permanências, nos Centros de Acolhimento, as equipas voluntárias da organização acolhem as pessoas que não têm acesso ao sistema de saúde ou que sentem dificuldades em aderir ao programa nacional de vacinação.

Em apenas algumas horas, os voluntários já vacinaram 127 pessoas com o fármaco da Johnson&Johnson, em que só é preciso administrar uma dose. Os organizadores relembram que para fazer uma marcação basta passar nas instalações, para definir uma data com uma assistente social. Fica ainda a indicação que os dados pessoais não são partilhados com outras instâncias.

Ainda existe a possibilidade de a pessoa ser vacinada sem revelar a sua identidade, mas neste caso a pessoa não terá direito a um código QR, que consta no CovidCheck.Para aqueles que revelam a sua identidade, será então criado um número pessoal que permite aceder ao CovidCheck.

As pessoas interessadas podem dirigir-se a dois Centros de Acolhimento. O primeiro em Bonnevoie, na cidade do Luxemburgo (30, Dernier Sol) e o segundo em Esch-sur-Alzette (5, rue d’Audun).



