Covid-19. Manter distância de segurança já é regra nos supermercados

Susy MARTINS As pessoas devem manter dois metros de distância nas filas das lojas.

“É preciso manter uma distância de segurança de dois metros entre as pessoas nos supermercados”. Esta é uma medida de prevenção do Ministério da Economia enviada, esta quarta-feira, às direções dos supermercados que continuam abertos.

Para conseguir manter essa distância de dois metros, é recomendado de regular a entrada das pessoas, limitando o acesso às lojas de primeira necessidade.

No comunicado pode ler-se que essa distância tem também de ser garantida fora dos supermercados, aconselhando os clientes a manterem o distanciamento de dois metros enquanto esperam pela sua vez para entrar na superfície.

Uma medida que já era seguida por algumas cadeias de supermercados, o que tem originado filas enormes à entrada dessa superfícies comerciais.

A título de exemplo e ao que a Rádio Latina apurou, o supermercado Cactus em Echternach só deixa entrar um cliente de cada vez na loja.

O Ministério acrescenta ainda que as pessoas que trabalham nas caixas dos supermercados não estão mais expostas ao Covid-19 que outras pessoas, com a condição de respeitarem as medidas de higiene e de prevenção.