Esta é a terceira notícia de alta hospitalar dada a um francês infetado da Alsácia e tratado nos hospitais do país.

Covid-19. Mais um doente francês curado no Luxemburgo que regressa a casa

Paula SANTOS FERREIRA Esta é a terceira notícia de alta hospitalar dada a um francês infetado da Alsácia e tratado nos hospitais do país.

Os Hospitais Robert Schuman (HRS) deram ontem alta a um doente infetado com o novo coronavírus que foi transferido do Grande Este para ser internado no Grão-Ducado, por falta de camas nesta região francesa, a mais afetada pela epidemia.

Este homem residente na Alsácia chegou ao Luxemburgo no dia 23 de março tendo estado internado neste hospital dos HRS durante quase um mês. Ontem, o hospital anunciou as "boas notícias": o paciente já esta recuperado da infeção e tem alta. Como os restantes deverá regressar a casa no helicóptero da Luxembourg Rescue Air.

Covid-19. Doente do Grande Este regressa a França curada A mulher esteve internada nos cuidados intensivos do Centro Hospitalar Emile Mayrisch e regressou a casa, em França, na quarta-feira.

Esta é a terceira notícia sobre um dos cerca de 10 doentes do Grande Este que vieram para os hospitais do Luxemburgo.

Na página oficial dos HRS foi publicada uma fotografia deste doente curado com a equipa médica que o assistiu e tratou durante o tempo que ali esteve internado. A equipa reunida em torno do paciente faz lembrar a de uma foto tradicional de família, papel aqui desempenhado aqui por esta família de substituição, a família HRS" que este doente "só conheceu por pouco tempo mas que cuidou dela da melhor foram possível"lê-se na legenda da imagem.

Uma outra doente proveniente desta região francesa também já regressou a casa, no dia 16, depois de ter tido alta do Centro Hospitalar Emile Mayrisch, onde esteve internada nos cuidados intensivos. Agora está curada.

Covid-19. Doente francês curado no Luxemburgo regressa a casa Joseph é o primeiro doente do Grand Est entre os transferidos para hospitais do Grão-Ducado a ter alta hospitalar. O helicóptero do Luxembourg Air rescue levou-o de volta ao seu país.

Joseph foi o primeiro doente do Grand Est entre os transferidos para hospitais do Grão-Ducado a deixar um hospital luxemburguês, o Centre Hospitalier du Nord, onde também chegou no passado dia 23 de março. O helicóptero do Luxembourg Air rescue levou-o de volta ao seu país.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.