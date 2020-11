Só neste fim de semana morreram 8 pessoas por covid-19 e registaram-se 1648 novos casos de infeção no país. Estão 168 doentes internados, 27 dos quais nos cuidados intensivos.

Covid-19. Mais três mortes e 849 novas infeções no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA Só neste fim de semana morreram 8 pessoas por covid-19 e registaram-se 1648 novos casos de infeção no país. Estão 168 doentes internados, 27 dos quais nos cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas foram detetadas 849 novas infeções e faleceram mais três pessoas. Sábado registaram-se cinco mortes e 799 testes positivos. Um fim de semana com oito mortes e quase 1650 novos casos, 1648 precisamente.

No total, a epidemia já provocou 157 mortes e 20. 199 infeções no país desde o início.

As quase 850 pessoas que testaram positivo foram detetadas entre um total de 13.515 testes PCR realizados o que confere uma taxa de positividade de 6,28%, maior do que a de sábado que foi de 5, 74%.

Com este aumento de infeções, os casos positivos de covid crescem para 135,60 por cada 100 mil habitante no Grão-Ducado.

Recolher obrigatório. As 10 exceções previstas na lei para sair à rua entre as 23h00 e as 6h00 Conheça os casos específicos em que pode circular na via pública durante as horas proibidas e que constam na alteração à lei da luta contra a covid-19.

A crescer continua também o número de doentes que necessitam de cuidados intensivos, mais um do que ontem, são agora 27. Os doentes covid internados nos outros serviços, são 141 menos um do que sábado.

A capacidade hospitalar para receber e tratar os doentes da epidemia é uma das grandes preocupações do governo, e as direções hospitalares do país estão já a reorganizar os seus estabelecimentos para poder ter mais camas para as pessoas infetadas com o novo coronavírus que nesta segunda vaga são superiores à da primeira fase.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.