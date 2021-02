Número de internamentos hospitalares desce de 94 para 68.

Covid-19. Mais duas mortes e 147 novos infetados no Luxemburgo

Número de internamentos hospitalares desce de 94 para 68.

O Luxemburgo registou nas últimas 24 horas dois óbitos e foram detetados 147 novos casos num total de 12.223 testes realizados. No total, são já 606 as pessoas que morreram no Grão-Ducado devido à covid-19.

O número diário novas infeções baixou de 200 para 147, assim como o total de pessoas hospitalizadas que sofreu um decréscimo de 94 para 68.

Nos cuidados normais, estão internadas 54 pessoas, enquanto que nos cuidados intensivos encontram-se 14 pacientes.



A taxa de positividade situa-se em 1,2% e a de reprodução em 1,0%.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.