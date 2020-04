O número de infetados cresceu para 3.373, representando mais 66 casos nas últimas 24 horas

Covid-19. Mais dois mortos e 66 novos infetados no Luxemburgo

Manuela PEREIRA

O Grão-Ducado regista hoje 69 mortes associadas à covid-19. São mais duas vítimas mortais face ao número corrigido em baixa ontem pelo Ministério da Saúde. O número de infetados também cresceu para 3.373, representando mais 66 casos nas últimas 24 horas.

Há neste momento 191 pessoas hospitalizadas, das quais 33 nos cuidados intensivos. Nas últimas 24 horas, mais dois pacientes com covid-19 tiveram de ser internados nos cuidados intensivos, sendo que este número não inclui os nove doentes da região francesa do Grande Este que estão hospitalizados no Luxemburgo.

Ao todo, o Grão-Ducado acolheu desde o início da crise pandémica 11 pacientes daquela região. Um desses doentes não resistiu à doença e morreu num dos hospitais nacionais. Um outro teve alta hospitalar nesta terça-feira, tendo regressado a França no mesmo dia. Quarenta infetados tiveram alta hospitalar nas últimas 24 horas. O número de altas hospitalares eleva-se hoje a 526 face às 486 registadas nesta terça-feira.

No que diz respeito a testes, o Grão-Ducado ultrapassa hoje a barreira dos 30 mil. Só nas últimas 24 horas foram efetuados 1.200 testes de despistagem à covid-19. Desde o primeiro caso confirmado no país, a 29 de fevereiro, o Luxemburgo já realizou 30.723 testes.

